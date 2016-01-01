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İdil Sanat ve Dil Dergisi
Cilt 6, Sayı 28
Kış II 2016
ISSN: 2146-9903
E-ISSN: 2147-3056
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Hakemlik Belgeleri Hk.
29. sayımız hakkında.
Çeviri Hizmetimiz Hk.
İdil, CEEOL'a kabul edildi
İdil, AJD'de
İdil, DOAJ'da
İDİL ve Dr.Editör İşbirliği
İdil PILA Üyeliğine Kabul Edildi...
idil, Wiley Linguistics Abstracts'da
İdil, Brill Linguistic Bibliography'de
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